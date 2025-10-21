TSV Zusmarshausen blickt auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück

Zum Auftakt der Hauptversammlung blickte der Vorsitzende des TSV Zusmarshausen, Gerhard Biber, auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Vize, Andreas Herch, stellte die aktuelle Finanzlage vor. Auch 2024 hätte der Verein wieder einen erfreulichen Überschuss erwirtschaften und sämtliche offenen Darlehen vollständig tilgen können. Besonders positiv nannte Herch die Entwicklung der Mitgliederzahlen. Sie liege mittlerweile bei knapp 1700. „Das ist ein deutliches Zeichen für die Attraktivität und das Engagement unseres Vereins.“ Der 3. Vorstand Rainer Metschke informierte über die laufenden Baumaßnahmen. Im Mittelpunkt stünden dabei der Neubau der Zusamtal-Arena, die künftig neue sportliche Möglichkeiten für den TSV und die Gemeinde bieten werde.

Dank an alle Engagierten

Vorsitzender Biber würdigte die zahlreichen festlichen und gemeinschaftlichen Aktivitäten des Vereins und sprach allen Engagierten seinen Dank aus. „Der TSV lebt vom Einsatz seiner Mitglieder – und dieser ist auch im vergangenen Jahr wieder beeindruckend gewesen“, betonte er. Auch die Marktgemeinde Zusmarshausen zeigte ihre Anerkennung. Walter Aumann, Zweiter Bürgermeister, lobte die Arbeit des Vereins und betonte, dass der TSV eines der Aushängeschilder der Gemeinde sei.

Ehrung verdienter Mitglieder

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Ehrung verdienter Mitglieder. Mit großer Freude wurden Alexa Mösch und Burkhard Zech zu Ehrenmitgliedern ernannt. Beide erhielten eine Ehrenurkunde als Zeichen der Wertschätzung für ihren langjährigen und vorbildlichen Einsatz für die Sportsfamilie des TSV. Die Versammlung klang in geselliger Runde bei angeregten Gesprächen und einem herzlichen Miteinander aus. (AZ)

