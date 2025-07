TSV Zusmarshausen schließt Aktion „Lauf 10“ erfolgreich ab

Ende Juli veranstaltete die Laufgruppe des TSV Zusmarshausen ihren eigenen Abschlusslauf zur bayernweiten Aktion „Lauf 10“ am Rothsee in Zusmarshausen. 32 Läuferinnen und Läufer machten sich früh morgens am Fischerhaus auf die 2,5 Kilometer lange Rundstrecke. Für die zehn zu erreichenden Kilometer musste die Runde viermal gelaufen werden. Bei guten Bedingungen meisterten alle ihre Strecke und kamen glücklich und Freude strahlend am Ziel beim Fischerhaus an. Im Anschluss feierten alle auf der Terrasse des Fischerhauses bei einem gemeinsamen Frühstück ihren Erfolg.

