Zusmarshausen

11:33 Uhr

Über zwei Promille: Bierflaschen im Auto führen zu Alkoholkontrolle

Zwei Bierflaschen in der Fahrertür haben am Montag Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Zusmarshausen misstrauisch gemacht. Ein 29-Jähriger musste sich deshalb einer Alkoholkontrolle unterziehen. Über zwei Promille Alkohol hatte der Fahrer in Zusmarshausen im Blut Gegen 8 Uhr wurde der 29-Jährige in seinem Seat-Fahrer auf einem Parkplatz an der Wertinger Straße von der Polizei kontrolliert. Dabei sahen die Beamten, dass eine der beiden Flaschen in der Fahrertür zu einem Drittel geleert war. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 2 Promille. Deshalb wurden eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des 29-Jährigen sichergestellt. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr folgt. (thia)

