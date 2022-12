Überholmanöver bei Zusmarshausen endet mit Totalschaden

Beim Überholen passte ein Autofahrer nahe Zusmarshausen nicht auf und es kam zum Zusammenstoß. Das hat teure Folgen für alle Beteiligten.

Unfall beim Überholen: Zwei Fahrzeuge befuhren am Freitag gegen 7.06 Uhr hintereinander die Staatsstraße 2510 von Zusmarshausen in Richtung Landensberg. Dabei überholte ein 36-jähriger Autofahrer einen vorausfahrenden 23-Jährigen. Während des Überholvorgangs setzte laut Polizei der 23-jährige Fahrer ebenfalls zum Überholen eines vorausfahrenden Wagens an, ohne in den Rückspiegel zu sehen. Um einen Zusammenstoß mit dem ausscherenden Auto zu vermeiden, wich der 36-Jährige nach links aus und prallte frontal gegen die linke Schutzplanke.

Beide Autos streiften sich

Während des Ausweichmanövers streiften sich die beiden Fahrzeuge. Am Auto des 23-Jährigen entstand ein linksseitiger Streifschaden in Höhe von 5000 Euro. Beim Wagen des 36-Jährigen entstand ein Totalschaden von 20.000 Euro. Den Schaden an der Schutzplanke beziffert die Polizei auf 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. (lig)