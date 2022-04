Unachtsamkeit führt in Zusmarshausen zu zwei Unfällen

Ein 80-Jähriger passt in Zusmarshausen beim Rückwärtsfahren nicht auf und ein 31-Jähriger missachtet die Vorfahrt. Der Gesamtschaden bewegt sich im fünfstelligen Bereich.

Zwei Unfälle aus Unachtsamkeit haben am Montag in Zusmarshausen einen Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro verursacht.

Der erste Unfall passierte um 11.10 Uhr in der Hochstiftstraße auf Höhe des Seniorenzentrums. Ein 80-jähriger BMW-Fahrer setzte seinen Wagen zurück und übersah einen geparkten Opel Corsa. Durch die Kollision entstand laut Polizei ein Gesamtschaden um die 4000 Euro. Gegen 16.55 Uhr bog dann ein 31-jähriger Kleintransporter-Fahrer von einem Grundstück am Marktplatz in Zusmarshausen auf die Staatsstraße 2027 ein und übersah einen bevorrechtigten 25-jährigen Autofahrer. Bei dieser Kollision entstand ein Gesamtschaden von 6500 Euro. (thia)