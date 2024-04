Unbekannte bewerfen Kiosk-Fenster mit Steinen

Ein Kiosk in Zusmarshausen wird von Unbekannten beschädigt. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Am Dienstag zwischen 13 und 15 Uhr beschädigten Unbekannte einen Kiosk in der Augsburger Straße in Zusmarshausen. Sie warfen laut Polizei vermutlich kleine Steine auf drei Scheiben, die dabei Sprünge im Glas erlitten. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. Die Polizei Zusmarshausen nimmt Hinweise zur Tat telefonisch unter 08291/18900 entgegen. (AZ)