Unbekannte stehlen Kupferdach in Zusmarshausen

Das Kupferdach eines Tiefbrunnens in Zusmarshausen ist verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass das schon länger so ist - und erst jetzt auffiel. Irgendwann zwischen dem vergangenen Juni und dem 15. Juni dieses Jahres, soll das Dach gestohlen worden sein. Es befand sich auf einem Tiefbrunnen an der Staatsstraße auf Höhe des Rothsees. Da die Dachrinne des Gebäudes nur einmal im Jahr gereinigt wird, fiel das Fehlen des kompletten Daches erst jetzt auf. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 4200 Euro. (kinp)