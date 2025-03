Unbekannten brechen in Bäckerei in Zusmarshausen ein

Unbekannte sind in eine Bäckerei an der Strimtankstelle in Zusmarshausen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 4. Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten der oder die Täter Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (kinp)