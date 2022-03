Unbekannter baut Unfall in Zusmarshausen - und haut ab

Als eine Frau in Zusmarshausen zu ihrem geparkten Wagen zurückkehrt, ist der schwer beschädigt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Deutlich demoliert sei der Wagen eines 26-Jährigen, teilt die Polizei mit. Die junge Frau parkte ihren schwarzen Seat am Mittwoch zwischen 16.30 und 19.30 Uhr in der Kapellenstraße in Zusmarshausen. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug fest. Das Auto sei im Bereich der Fahrertüre und dem angrenzenden Kotflügel beschädigt worden, so die Polizei. Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 5000 Euro belaufen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nun ermittelt die Polizei. (kinp)