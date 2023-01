Unbekannter beschädigt Auto und flieht

Nach einer Unfallflucht in Zusmarshausen sucht die Polizei nach Zeugen. Beschädigt wurde ein Auto in der Arnulfstraße.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf eine Unfallflucht in Zusmarshausen geben können. Beschädigt wurde ein Auto, das am Montag zwischen 16 Uhr und 20 Uhr ordnungsgemäß in der Arnulfstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt wurde. Der VW Polo ist laut Polizei von einem Auto angefahren worden, der Fahrer ist flüchtig. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 500 Euro. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, soll sich bei der Polizei in Zusmarshausen melden, Telefon: 08291/1890-0. (kinp)