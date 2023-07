Unbekannter fährt Auto in Zusmarshausen an und flüchtet

Ein 26-Jähriger stellt sein Auto auf dem Parkplatz einer Apotheke in Zusmarshausen ab. Als er zurückkommt, ist der Wagen beschädigt.

Die Polizei berichtet von einem Fall von Unfallflucht in Zusmarshausen. Demnach stellte ein 26-Jähriger seinen anthrazitfarbenen VW Passat am Sonntagabend auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Augsburger Straße ab. Als er am Montagvormittag zu seinem Wagen zurückkehrt, bemerkt er einen langen Kratzer quer über die Heckstoßstange. Vom Verursacher des Schadens fehlt jede Spur, berichtet die Polizei. Sie schätzt den Sachschaden auf rund 1000 Euro. (kinp)