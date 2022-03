Unbekannter fährt gegen geparkten Opel in Zusmarshausen

An der Schule in Zusmarshausen hat jemand ein Auto beschädigt und ist dann davongefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Unfallflucht hat es auf dem Park-and-ride-Parkplatz an der Schule in Zusmarshausen gegeben. Dabei wurde ein Opel Insignia hinten links am Kotflügel beschädigt.

Passiert ist der Unfall laut Polizei bereits am Dienstag im Zeitraum zwischen 7.15 und 11.15 Uhr. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne den Fahrzeughalter oder die Polizei über den Unfall zu informieren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise an die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)