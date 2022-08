Zusmarshausen

10:54 Uhr

Unbekannter fährt in Zusmarshausen den Golf eines Holländers an

Ein unbekannter Autofahrer hat in Zusmarshausen den silbernen VW Golf eines 72-jährigen Holländers angefahren.

Ein 72-jähriger Holländer parkt am Mittwoch seinen silbernen VW Golf in der Augsburger Straße in Zusmarshausen. Einen Tag später bemerkt er einen Schaden im Frontbereich.

Ein unbekannter Autofahrer hat in Zusmarshausen den silbernen VW Golf eines 72-jährigen Holländers angefahren. Der Wagen stand in der Augsburger Straße in der Nähe des Gasthofs Krone. Passiert ist der Unfall laut Polizei im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr. Das Fahrzeug wurde vorne links beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. (thia)

Themen folgen