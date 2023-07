Unbekannter klaut Lautsprecher vor Haus in Zusmarshausen

Ein Paketdienst legt vor einem Haus in Zusmarshausen ein Paket ab. Als der Eigentümer kommt, ist es aber verschwunden. Nun ermittelt die Polizei.

Vor einem Haus in Zusmarshausen ist ein Paket gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, hatte der Fahrer eines Paketdiensts das Paket mit Kopfhörern am Donnerstag gegen 17.30 Uhr vor das Haus in der Schlossstraße gestellt. Ausgeliefert wurde es um 17.23 Uhr. Schon wenige Minuten später, um 17.30 Uhr, war das Paket verschwunden. Es hatte laut Polizei einen Wert von 32 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08291/1890-0 bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen zu melden. (kinp)