Unbekannter rastet an einer Waschanlage in Zusmarshausen aus

Ein Unbekannter soll eine 21-Jährige an einer Waschanlage in Zusmarshausen angebrüllt und bedroht haben. Außerdem riss er den Scheibenwischer ihres Autos ab.

Offenbar völlig ausgerastet ist ein Unbekannter in einer Waschanlage in Zusmarshausen. Das berichtet die Polizei. Demnach erstatte eine 21-Jährige am Samstag Anzeige gegen den Unbekannten. Sie gibt an, dass der Mann sie angebrüllt und bedroht hatte.

Konkret geht es darum: Am Samstag gegen 12 Uhr sei die junge Frau mit ihrem Auto in die Waschanlage gefahren. Eine derzeit unbekannte männliche Person, die mit einer Frau und einem Kind unterwegs war, soll die Frau dann lautstark angebrüllt haben. Dann riss der Mann den rechten Scheibenwischer des Fahrzeugs der jungen Frau ab und floh, berichtet die Polizei.

Frau sieht keinen Grund für den Ausraster in Zusmarshausen

Die 21-Jährige gab an, dass sie dem Mann ihren Angaben zufolge keinen Grund zu so einer aggressiven Handlung gegeben haben will. Sie hätte weder den Mann, Frau noch das Kind, die am Straßenrand gestanden haben sollen, mit ihrem Fahrzeug gefährdet. Ein Zeuge bestätigte die Angaben der Frau. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 50 Euro.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (kinp)