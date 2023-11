Unbekannter schlägt Autoscheibe in Zusmarshausen ein

Die Scheibe eines in Zusmarshausen abgestellten Autos wurde eingeschlagen. Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei mitteilt, ist die Scheibe eines in Zusmarshausen abgestellten Autos eingeschlagen worden. Dem Bericht der Beamten nach, ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen dem vergangenen Freitag, 13 Uhr und Sonntag, 10.30 Uhr. Wer dafür verantwortlich ist, ist offenbar unklar. Der Wagen stand laut Polizei in der Zusamstraße 5 und wurde an der hinteren, rechten Seite beschädigt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 500 Euro. (kinp)