Unbekannter stiehlt Fahrrad in Zusmarshausen

Ein in der Stadionstraße in Zusmarshausen abgesperrtes Mountainbike ist gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein in Zusmarshausen abgesperrtes Mountainbike ist von einem Unbekannten gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit. Demnach stand das Fahrrad am Freitag zwischen 20.15 und 23.30 Uhr in der Stadionstraße am dortigen Fahrradabstellplatz. Das mit einem Kettenschloss versperrte Damenrad der Marke Cube habe einen Wert von etwa 700 Euro, so die Polizei. Die Beamten bitten um Hinweise auf die Tat unter Telefon 08291/18900. (kinp)