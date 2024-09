Unfall: Lastwagen stößt im Kreisverkehr frontal in ein Auto

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitagmorgen in Zusmarshausen ereignet. Vor der Autobahnauffahrt Zusmarshausen wollte ein 44-jähriger Lastwagenfahrer in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah er das Auto eines ebenfalls 44-Jährigen. Nach Angaben der Polizei stieß der Lastwagen frontal in die Beifahrerseite des Autos. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Schaden beläuft sich auf rund 5500 Euro. (corh)