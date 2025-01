Unfall beim Abbiegen auf die A8

Zu einem Unfall an der Auffahrt zur A8 ist es in Zusmarshausen am Freitagabend gegen 22.50 Uhr gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 19-Jähriger mit seinem Auto nach links in Richtung A8 abbiegen, dabei schätzte er den Radius seines Wagens offenbar falsch ein und stieß mit dem linken Vorderrad gegen den Randstein einer Verkehrsinsel. Dabei brach die Spurstange an der Lenkung und das Auto war nicht mehr fahrbereit. Es musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 9000 Euro geschätzt. (kinp)

