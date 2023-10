Unfall beim Überholen in Zusmarshausen: Auto stößt mit Mofa zusammen

In Zusmarshausen kommt es am Freitag zu einem Zusammenstoß zwischen einem 15-jährigen Mofafahrer und einem Auto.

Am Freitagnachmittag ereignete sich in Zusmarshausen in der Schloßstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 15-jährigen Mofafahrer und einem 40-jährigen Autofahrer. Sie fuhren zunächst hintereinander her. Der Mofafahrer wollte dabei laut Polzeibericht nach links in die untere Schloßstraße einbiegen, während der Autofahrer zum Überholen ansetzte. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 700 €. Verletzt wurde zum Glück niemand. Beide Fahrer erwartet eine geringfügige Geldbuße. (dav)

