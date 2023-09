Unfall beim Überholen von Fahrrädern

Ein Autofahrer bemerkt auf der Umfahrung von Adelsried das Manöver einer vorausfahrenden Fahrerin zu spät. Es kommt zum Unfall.

Unachtsamkeit hat am Samstag, 16. September, gegen 11.05 Uhr zu einem Unfall auf der Umfahrung von Adelsied geführt. Eine 43-jährige Autofahrerin war zu diesem Zeitpunkt in Richtung Welden unterwegs, als sie zwei Radfahrer überholen wollte. Allerdings musste sie den Überholvorgang wegen Gegenverkehrs abbrechen. Dies bemerkte der hinter ihr mit seinem Auto fahrende 24-Jährige zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Frau auf. Verletzt wurde beidem Verkehrsunfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 2500n Euro. (jah)

Lesen Sie dazu auch