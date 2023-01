Zusmarshausen

Unfall im Kreisverkehr: 7000 Euro Schaden

In einem Kreisverkehr in Zusmarshausen komme es am Mittwochabend zu einem Unfall, berichtet die Polizei. Eine Frau hat eine andere Autofahrerin übersehen.

Zu einem Unfall im Kreisverkehr ist am Mittwochabend in Zusmarshausen gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 20-Jährige mit ihrem BMW auf der Wertinger Straße in Richtung Autobahn. Als sie in den Kreisverkehr kurz vor der Anschlussstelle einfuhr, übersah sie den Wagen einer 51-Jährigen, die Vorfahrt hatte. Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Es sei allerdings Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro entstanden, schätzen die Beamten. (kinp)

