Unfall in der Tankstelle für Elektroautos: Traktorfahrer leicht verletzt

Ein Unfall hat sich am Montag in Zusmarshausen auf dem Gelände des Innovationsparks (E-Tankstelle) ereignet. Eine 48-jährige Autofahrerin war morgens mit ihrem VW ID 5 zum Ladepark gekommen und orientierte sich zunächst an den Beschilderungen der Ladesäulen. Dadurch war sie laut Polizeibericht so abgelenkt, dass sie einen Rasenmähertraktor übersah, der ihr auf dem Gelände entgegenkam. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der 42-jährige Fahrer des Traktors fiel durch den Aufprall herunter und wurde leicht verletzt. Er kam zur Untersuchung in die Universitätsklinik nach Augsburg. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 2100 Euro. (kar)