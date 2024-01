Unfall mit Sachschaden in Zusmarshauser Kreisverkehr

Wie die Polizei berichtet, ist es in einem Kreisverkehr in Zusmarshausen zu einem Unfall mit rund 7000 Euro Sachschaden gekommen.

Im sogenannten Sormito-Kreisverkehr in Zusmarshausen ist am Dienstag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, übersah eine 35-Jährige beim Einfahren in den Kreisverkehr das Auto eines 40-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden, der von der Polizei auf rund 7000 Euro geschätzt wird. Verletzt wurde niemand. (kinp)