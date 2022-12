Unfallflucht auf dem Netto-Parkplatz

Auf dem Netto-Parkplatz in Zusmarshausen wird ein schwarzer Opel Meriva am hinteren Kotflügel beschädigt. Der Verursacher macht sich aus dem Staub.

Eine Unfallflucht hat es am Dienstag auf dem Netto-Parkplatz in der Wertinger Straße in Zusmarshausen gegeben. Dabei wurde ein schwarzer Opel Meriva am hinteren Kotflügel beschädigt.

Passiert ist der Unfall laut Polizei im Zeitraum zwischen 10.30 und 10.45 Uhr. Der Unfallschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)