Unfallflüchtige in Zusmarshausen wird schnell ermittelt

Eine 63-Jährige hält zunächst an dem Stoppschild einer Kreuzung. Beim Losfahren übersieht sie jedoch ein entgegenkommendes Auto.

Eine Unfallflüchtige hat die Polizei am Dienstag in Zusmarshausen schnell ermitteln können. Die 63-Jährige stand um 8.10 Uhr vor dem Stoppschild an der Kreuzung Schlossplatz/Marktplatz und Augsburger Straße und übersah beim Losfahren einen vom Marktplatz entgegenkommenden 64-jährigen Opel-Fahrer.

Trotz einer leichten Streifkollision setzte die VW-Fahrerin laut Polizei ihre Fahrt ohne anzuhalten unerlaubt fort. Über das abgelesene Kennzeichen und die abgegebene Fahrerbeschreibung konnte sie ermittelt werden. Sie verursachte einen Gesamtschaden von 500 Euro und wird wegen Unfallflucht angezeigt. (thia)