Telefonleitung in Vallried abgerissen

Eine Telefonleitung im Zusmarshauser Ortsteil Vallried ist am Freitag gegen 12.30 Uhr beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, blieb ein 27-Jähriger mit seinem Rückewagen an der herunterhängenden Leitung am Ortsausgang Richtung Osten hängen und riss diese ab. Laut Polizei entstand lediglich ein geringer Sachschaden. Da der Mast bereits seit längerer Zeit nicht mehr in Betrieb ist, kam es zu keinerlei Beeinträchtigungen der telefonischen Erreichbarkeit der Anwohner, teilt die Polizei mit. (kinp)