Verkehrskontrolle bringt Alkoholfahrt ans Licht

Bei einer Verkehrskontrolle wird ein Fahrer mit hohem Alkoholwert im Atem angehalten. Was diesen nun erwartet.

Mit zu viel Alkohol unterwegs war der Fahrer eines Kleintransporters, den die Polizei Zusmarshausen am Samstag, 19. August, um 19.15 Uhr bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Augsburger Straße gestoppt hatte. Dabei war den Beamten der Alkoholgeruch im Wagen aufgefallen. Tatsächlich ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 0,76 Promille. Laut Polizei erwartet den Fahrer nun ein mindestens einmonatiges Fahrverbot und eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro. (jah)

