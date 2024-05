Viel los im Archiv in Zusmarshausen

Beim Heimaterlebnistag öffnete das Archiv in Zusmarshausen seine Türen.

Wie sieht es in einem Archiv aus? Was macht eine Archivarin da eigentlich genau? Und was gibt es in einem Archiv zu entdecken? Antworten auf diese Fragen gab es jetzt beim Heimaterlebnistag im Archiv in Zusmarshausen. Die Archivarin Angela Schlenkrich (links im Bild) führte stündlich Besucher durch das Archiv. Im Archivbüro konnte man von Helmut Wagner erfahren, wie die Archivstücke gereinigt und digitalisiert werden und die Kulturbeauftragte Julia Endrös (rechts) erklärte, wie die Ausstellungsstücke mit dem Archiv-eigenen Video-Podcast „Geschichten aus dem Archiv“ zusammenhängen. (AZ)