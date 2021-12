Vier Kinder werden in Zusmarshausen beim Ladendiebstahl ertappt

Drei Buben und ein Mädchen wollen Spielzeug aus einem Discounter stehlen. Beim Verlassen des Kassenbereichs werden sie von der Verkäuferin kontrolliert.

Das Warten auf das Christkind scheint in diesem Jahr einigen Kindern vor allem in Zusmarshausen schwergefallen zu sein. Gleich drei Buben und ein Mädchen wurden bei Ladendiebstählen in einem Discounter ertappt.

Das Kinderspielzeug "Singing Animal" hatte ein 11-jähriges Mädchen am Donnerstag dazu verführt, es einfach in den Rucksack zu stecken. Das Kind war laut Polizei bereits um 15.15 Uhr in dem Nettomarkt und wollte dann zwei Stunden später mit der gestohlenen Figur den Kassenbereich verlassen. Dies bemerkte jedoch eine Kassiererin, die bei einer Kontrolle des Rucksacks das Spielzeug im Wert von 7,99 Euro entdeckte. Das Mädchen wurde in die Obhut ihrer Mutter übergeben.

Ersatzmagazine für eine Konfettikanone gestohlen

Am gleichen Tag und zur gleichen Uhrzeit wollte ein 13-jähriger Bub ebenfalls mit gestohlenem Spielzeug an der Kasse vorbei aus dem Geschäft gehen. Bei ihm entdeckte die Kassiererin in seinem Rucksack Ersatzmagazine für eine Konfettikanone im Wert von 5,98 Euro. Der Bub wurde ebenfalls in die Obhut seiner Mutter übergeben. Bereits einen Tag zuvor bedienten sich zwei Schüler in dem Discounter an der Wertinger Straße am Spielzeugregal, ohne zu bezahlen. Laut Polizei wurden die 13-Jährigen dabei ertappt, wie sie Waren im Wert von 32 Euro stehlen wollten. Beide strafunmündigen Schüler wurden nach der Aufnahme einer Anzeige ihren Eltern übergeben. (thia)