Vier Therapeuten in Zusmarshausen unter einem Dach

In Zusmarshausen gibt es einen neuen Ort, an dem das Wohlbefinden im Mittelpunkt steht. Eine Heilpraktikerin, zwei Heilpraktiker für Psychotherapie und eine Massagetherapeutin haben in der Augsburger Straße 1 eine Praxisgemeinschaft gegründet. Dort bieten sie ein umfassendes Angebot an ganzheitlichen Behandlungsmethoden an: von naturheilkundlicher Therapie über psychotherapeutische Begleitung bis hin zu entspannenden Massagen. „Mit der Praxisgemeinschaft konnten Mieter für die Räume im ehemaligen Rathaus gefunden werden“, freut sich Bürgermeister Bernhard Uhl (rechts) und wünscht den Therapeuten in den neuen Praxisräumen viel Erfolg. (AZ)

