Voller Energie und Hingabe: Zusmarshausens Ehrenbürger Walter Aumann wird 80

Plus Der Zusmarshauser Walter Aumann hat viel bewegt in seiner Heimat. Er gilt als energisch und durchsetzungsstark. Einfach aufgeben kommt für ihn nicht infrage.

Vor sieben Jahren verabschiedete sich Walter Aumann senior von seinen ersten Ehrenämtern. Insgesamt waren es mehr, als mit den Fingern beider Hände erfassbar wäre. Man könnte es auch einen Rückzug von Positionen nennen, doch der einstige Zweite und Dritte Bürgermeister mit dem auffallend freundlich-einnehmenden Blick gilt als ein Mensch, der nicht so einfach hinwirft. Am Donnerstag wird Walter Aumann 80 Jahre alt.