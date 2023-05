Zusmarshausen

Vor Gericht gescheitert: Zusmarshausen kann früheren Gasthof nicht kaufen

Plus Das Gericht hat entschieden: Zusmarshausen hat kein Vorkaufsrecht beim ehemaligen Schlossgasthof Strasser. So reagiert der Marktrat auf das Urteil.

Von Katja Röderer

Das Gerichtsurteil gleicht einem Paukenschlag: Zusmarshausen hat den Prozess um den ehemaligen Gasthof Strasser verloren. Das Gebäude an der Schlossstraße bleibt also in den Händen des Investors und seiner Firma Schlosspalais Wohnen. Die Pläne für ein Haus der Vereine an dieser Stelle sind damit vom Tisch. Die Stimmung im Marktrat ist jedoch ohnehin schon gedämpft.

Das wurde vor allem deutlich, als Bürgermeister Bernhard Uhl ( CSU) minutenlang seinem Ärger über die Haushaltsreden der Freien-Wähler-Fraktion und der Bürgerliste Zusmarshausen Luft machte. Doch dazu kam es erst, nachdem der Marktgemeinderat beschlossen hatte, wie es mit dem früheren Schlossgasthof nun weitergehen soll. Wortkarg wie selten entschieden sich die Gemeindevertreter, das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts zu akzeptieren.

