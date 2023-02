Zusmarshausen

vor 53 Min.

Vorbildliche Seniorin meldet sich bei der Polizei in Zusmarshausen

Vorbildlich verhalten hat sich eine 76-jährige Autofahrerin am Dienstag in Zusmarshausen. Die Seniorin war gegen 17.40 Uhr auf der Augsburger Straße in Richtung Schlossplatz unterwegs und hörte auf Höhe der Hausnummer plötzlich ein krachendes Geräusch. Daraufhin hielt die 73-Jährige laut Polizei sofort an und sah, dass ihr rechter Außenspiegel beschädigt war. Sie überprüfte deswegen die am Straßenrand abgestellten Fahrzeuge, ob sie dort ebenfalls einen Schaden verursacht hatte. Obwohl sie keine Schäden feststellen konnte, meldete die Seniorin den Vorfall pflichtbewusst bei der Polizei. (thia)

