Vorderrad löst sich: 13-Jähriger stürzt in Zusmarshausen von Fahrrad

Als ein 13-Jähriger mit seinem Rad durch Zusmarshausen fährt, löst sich plötzlich das Vorderrad. Der Jugendliche stürzt und verletzt sich am Kopf.

Ein Jugendlicher ist nach einem Sturz vom Fahrrad verletzt, berichtet die Polizei. Der 13-Jährige war am Dienstag gegen 15 Uhr mit seinem Rad in Zusmarshausen unterwegs als sich plötzlich das Vorderrad löste. Der Jugendliche stürzte über den Lenker und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Er trug keinen Helm und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu, berichtet die Polizei. Am Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden. (kinp)