Vorfahrt missachtet: Unfall im Kreisverkehr

Am späten Freitagnachmittag fuhr ein 61-jähriger Autofahrer von der Autobahn kommend in den Kreisverkehr der Staatsstraße 2510 nördlich von Zusmarshausen ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer im Kreisverkehr fahrenden 51-jährigen Wagenlenkerin, worauf es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, teilt die Polizei in Zusmarshausen mit. Keiner der beiden Beteiligten wurde verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß noch fahrbereit. (jah)

