Vorteile bei Suche nach einem Ausbildungsplatz

Schüler kommen nach ihrem Abschluss im Rahmen der Berufsausbildung immer häufiger mit Robotern in Berührung. Deshalb mache es Sinn, den Umgang bereits in der Schule zu üben, meint auch Softwareentwickler Stefan Mahnke-Hartmann (Dritter von links). Er bietet seit Herbst an der Grund- und Mittelschule Zusmarshausen das Wahlfach Robotik an. Dabei möchte er den jungen Leuten neben den Grundlagen auch die Leidenschaft fürs Programmieren und für die Automatisierung vermitteln. „Das Projekt kann unseren Schülerinnen und Schülern entscheidende Vorteile im Bewerbungsprozess um Ausbildungsstellen etwa in Mechatronik oder Industrie- und Fertigungsmechanik bringen“, betont Klaus Raßhofer (Zweiter von rechts, hinten), Konrektor der Grund- und Mittelschule Zusmarshausen. Die Schule ist Profilschule für Informatik und Zukunftstechnologie im Landkreis Augsburg. Finanziert wird das Unterrichtsprojekt von der Bürgerstiftung Augsburger Land und organisiert durch den Verein Familien in Zusmarshausen (FIZ). Es soll als Pilotprojekt für ein Jahr laufen. Eine Weiterführung ist von der Bürgerstiftung bereits in Aussicht gestellt. (AZ)

Zusmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ausbildungsplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wahlfach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis