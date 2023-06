Vortrag an der Realschule Zusmarshausen: 70 Jahre Europa in 60 Minuten

Die Zehntklässlerinnen und Zehntklässler der Realschule Zusmarshausen gehen auf eine Zeitreise durch die europäische Geschichte.

Ingo Espenschied ist Politologe. Das sei etwas anderes als Politiker, erklärt er zu Beginn seines Vortrages zum Thema „70 Jahre Europa“ im Festsaal St. Albert in Zusmarshausen. Das Publikum: die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen der Realschule Zusmarshausen. Als Politologe untersuche und beschreibe er politische Zusammenhänge, Politiker machen hingegen Politik. Ein solcher „Macher“ steht dabei neben ihm. Der Bürgermeister der Marktgemeinde, Bernhard Uhl.

Der Schuman-Plan von 1950

Doculive bietet Livevorträge zu unterschiedlichen historischen und aktuellen Themen an. Inhaltlicher Dreh- und Angelpunkt des Vortrages war der Schuman-Plan von 1950, mit dem der Prozess hin zu einer europäischen Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg seinen Anfang nahm. Die Idee des französischen Außenministers Robert Schuman war, dass über die Zusammenarbeit auf wesentlichen Feldern der Wirtschaftspolitik, insbesondere der Schwerindustrie, auch eine politische Annäherung erfolgen sollte. Espenschied, der auf langjährige Studienaufenthalte in Frankreich und England zurückblickt, würzte hier seinen Vortrag mit Einblicken in seine Biografie, indem er dem jungen Publikum klarmachte, dass noch sein Großvater mit dem Bild des "Erbfeindes Frankreich" aufgewachsen war. Dabei war es ja gerade die Zusammenarbeit Frankreichs und Deutschlands, die zum Motor der europäischen Einigung wurde.

Anschaulich gelang Espenschied der Ausflug in die Anfänge der europäischen Geschichte beginnend mit Karl dem Großen über die fränkischen Erbteilungen hin zu den katastrophalen Kriegen des 20. Jahrhunderts. Die Bildwirkung der großformatigen Präsentation tat hier ihr Übriges. Es seien gerade der Blick über den europäischen Tellerrand, die Begegnungen mit Menschen in unterschiedlichen Ländern, die ihm bewusst gemacht hätten, dass Demokratie ein hohes Gut ist und dass im Zeitalter der Globalisierung und weltweit verflochtener Märkte die alten Nationalstaaten der Vergangenheit angehörten.

Diskussion mit Schülerinnen und Schülern in Zusmarshausen

Interessant verlief die Diskussionsrunde zum Ende der Veranstaltung, als die Zusmarshauser Realschülerinnen und Realschüler ihre Fragen loswerden konnten. Insbesondere interessierte hier die Frage nach den Gefährdungen des europäischen Integrationsprozesses durch europafeindliche Kräfte in verschiedenen Mitgliedsländern der EU. Das Ziel der Unternehmung Doculive, junge Menschen und Erwachsene für politische Themen zu begeistern, ist an diesem Vormittag in Zusmarshausen voll aufgegangen. (AZ)