Wanderung zum neuen Rundweg am 1. September

In ihrem diesjährigen Ferienprogramm wollen die „Freunde des Zusamtals“ die schwäbische Heimat erlebbar machen. Nach ihrem ersten Treffen am Sonntag, 31. August, und einem Nachmittagsausflug in den Landkreis Dillingen zu einer der neuen Holzkapellen in 0berbechingen gibt es einen zweiten Termin für alle Wanderlustigen. Zu Fuß geht es am Montag, 1. September, in das benachbarte Adelsried, wo Hermann Köhler auf einem Stück des neu konzipierten Rundwegs zu Wegkreuzen führt, die aus der Ortsgeschichte erzählen. Beginn ist um 13 Uhr, Treffpunkt am Rathaus. Nach dem zweistündigen Rundweg schließt ein kleines Kaffeeangebot den Wandertag ab. Die Veranstaltung ist öffentlich. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bei Anni Hartmann unter Telefon 08291/291 an. (AZ)

