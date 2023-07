Zusmarshausen

Warnung vor Blaualgen im Rothsee in Zusmarshausen

Plus Ende Mai wurden erneut Cyanobakterien im Rothsee nachgewiesen. Das Gesundheitsamt warnt nun vor gesundheitlichen Folgen nach dem Baden im See.

Der Appell des Gesundheitsamtes steht in roten Buchstaben auf dem Warnschild am Zusmarshauser Rothsee: „Bitte baden Sie nicht in diesem Gewässer und leinen Sie Ihre(n) Hund(e) an!“ Dabei hatte hier nur wenige Tage zuvor noch der Schwarzbräu Nullinger Triathlon stattgefunden. Doch nun sind es wieder die Blaualgen, sogenannte Cyanobakterien, die das Badevergnügen pünktlich zum Beginn des Hochsommers trüben.

Blaualgen: So gefährlich sind sie, so erkennt man sie 1 / 6 Zurück Vorwärts Was sind Blaualgen? Es ist heiß, es ist sonnig - dieses Sommerwetter bietet ideale Bedingungen für die Ausbreitung sogenannter Cyanobakterien. Diese besser als Blaualgen bekannten Organismen kommen in geringer Menge praktisch in jedem Gewässer vor und sind dann auch weitgehend ungefährlich. Kritisch wird es, wenn Blaualgen sich massiv vermehren. Denn einige Cyanobakterien bilden Gifte. Diese gefährden bei höherer Konzentration die Gesundheit von Menschen und Tieren.

Gift und Symptome: Wie gefährlich sind Blaualgen wie Tychonema ? Gefährlich können Cyanobakterien vor allem dann werden, wenn sie in hoher Konzentration mit dem Wasser geschluckt werden oder in die Atemwege gelangen. Vor allem Kinder, die im flachen Wasser toben, könnten so Übelkeit, Durchfall oder Entzündungen bekommen. Wenn sie sehr viel Wasser schlucken, könne das sogar lebensgefährlich sein, warnt das Umweltbundesamt. Gleiches gilt für Hunde und andere Haustiere - für sie können Cyanobakterien ebenfalls tödlich sein. Die Algenart Tychonema etwa war 2017 für den Tod von mehreren Hunden am Tegeler See bei Berlin verantwortlich. Auch im Fall von mehreren toten Hunden am Mandichosee im Kreis Aichach-Friedberg waren die Algen als Ursache in Verdacht.

Welche Symptome deuten auf eine Blaualgen-Vergiftung nach dem Baden? Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg und das Bundesumweltamt führt folgende mögliche Symptome auf: Haut- und Schleimhautreizungen Übelkeit, Durchfall und Erbrechen Gliederschmerzen Bindehautentzündungen Ohrenschmerzen Fieber Atemwegserkrankungen allergische Reaktionen

Können Blaualgen für Menschen tödlich sein? "Eindeutig belegte Todesfälle durch Microcystin-Aufnahme beim Baden oder anderweitiger Freizeitnutzung von Gewässern mit „Blaualgenblüten“ sind bislang nicht bekannt", erklärte das Umweltbundesamt.

Woran erkennt man Blaualgen im See? Anders als man vermuten könnte, sind Blaualgen eher grün als blau. Einige Blaualgen sammeln sich und bilden Schlieren oder Teppiche im Wasser, die grünlich bis leicht bläulich schimmern. Ein guter Hinweis auf eine Belastung ist es, wenn man bis zu den Knien im Wasser steht und die Füße im grünen Wasser bereits nicht mehr zu sehen sind.

Befallen Blaualgen einen ganzen See? Die Blaualgen-Teppiche sind meist nicht flächendeckend, sondern bilden sich nur an bestimmten Stellen eines Gewässers.

Das Gesundheitsamt nimmt regelmäßig Proben von den Badeseen in der Region. Bislang gab es in diesem Jahr bei der Beprobung des Rothsees am Einlauf und am Auslauf offenbar auch nichts zu beanstanden. Bereits am 30. Mai seien bei einer solchen Wasserprobe am Auslauf des Rothsees jedoch vereinzelt Cyanobakterien nachgewiesen worden, wie das Landratsamt auf seinen Internetseiten mitteilt. Seit dem 4. Juli warnt das Gesundheitsamt auf Schildern am Rothsee vor der Blaualge im Wasser.

