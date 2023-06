Zusmarshausen

vor 18 Min.

Was die Neue mit der Zusser Kultur vorhat

Plus Julia Endrös ist seit Kurzem Kulturbeauftragte in Zusmarshausen. Wie sie zu dem Job kam und welche Projekte sie jetzt zuerst angeht.

Von Katja Röderer

Zusmarshausen hat eine neue Kulturbeauftragte. Sie heißt Julia Endrös und ist im Ort längst keine Unbekannte mehr. Seit etwa zehn Jahren schon trainiert die 38-Jährige die Tänzer der Faschingsgesellschaft Zusamtaler Bettschoner. Letzten Sommer stand sie außerdem selbst auf der Bühne in Zusmarshausen, als sie beim Musical-Projekt "Freunde" der Sing- und Musikschule die weibliche Solistenrolle übernahm. Auf und hinter der Bühne kennt sie sich aus. Nach einer Karriere als Musicaldarstellerin und Sängerin geht es deshalb jetzt für Julia Endrös am Schreibtisch im Zusmarshauser Rathaus weiter. Auch hier wird die Liste der Projekte schnell länger.

Wobei die Organisation von kulturellen Veranstaltungen für Julia Endrös kein Neuland ist. Zusammen mit ihrer Kollegin Daniela Engelhardt betreibt sie in Augsburg seit 2015 die Künstleragentur Klangfarben, die sich beispielsweise um die musikalische Umrahmung von Festen und Veranstaltungen kümmert oder Termine von Musikern wie dem Chor Greg is back koordiniert. Nachdem Julia Endrös sich ab sofort 20 Stunden in der Woche allein der Kultur in Zusmarshausen widmet, wird sie an den Wochenenden wohl nicht mehr ganz so oft selbst zum Mikrofon greifen und singen, wie sie erzählt. "Das passt aber ganz gut ins Familienleben", sagt sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

