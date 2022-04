Zusmarshausen

Was ist aus der Seebühne am Zusmarshauser Rothsee geworden?

So könnte die Seebühne am Rothsee in Zusmarshausen aussehen.

Plus Der Investor hat seinen Traum vom Gebäude am Rothsee in Zusmarshausen noch nicht aufgegeben. Was ihn bei der Realisierung bremst.

Von Katja Röderer

Die Idee hat von Anfang an viele begeistert: Der Rothsee in Zusmarshausen sollte eine eigene Seebühne bekommen. Nicht so eine, wie Bregenz sie hat. Geplant war ein futuristisch anmutendes Gebäude im Südwesten des Sees mit riesigen Glasfenstern, die einen fantastischen Blick auf den Rothsee und das umliegende Grün freigeben. Die vielen Ausflügler, die hier in den Sommermonaten vorbeikommen, sollten ein Café und ein Restaurant besuchen können. Außerdem waren Fitness- und Tagungsräume und ein Saal für Vereinsfeiern und größere Veranstaltungen im Gebäude vorgesehen. Doch seit die Pläne Ende 2018 vorgestellt wurden, ist wenig geschehen. Zumindest könnte man das auf den ersten Blick meinen.

