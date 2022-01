Was Zusmarshausen dem Starkregen entgegenzusetzen hat

Plus Mit einem Frühwarnsystem und einer Gefahrenkarte will sich Zusmarshausen vor Schäden durch Starkregen schützen.

Der Sommer 2021 hat den Zusmarshausern Gewissheit gebracht: Starkregen kann überall zuschlagen und jeden treffen. Unwetter hatten hier mehrfach für vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume gesorgt. Nächtelang waren Feuerwehren und Rettungskräfte im Landkreis im Juni und Juli im Einsatz. Warum solche Starkregenereignisse keine Ausnahmen mehr sind und mit welchen beiden Instrumenten sich die Marktgemeinde jetzt gegen die verheerenden Folgen schützen will, hat Hans Junginger im Gemeinderat ausgeführt.