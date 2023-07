Zusmarshausen

18:00 Uhr

Welche Einsätze bleiben zum Abschied in Erinnerung, Polizeichef Raimund Pauli?

Polizeihauptkommissar Raimund Pauli packt an seinem letzten Arbeitstag seinen Koffer. Er leitete zuletzt die Polizeiinspektion in Zusmarshausen.

Plus Der Chef der Zusmarshauser Polizei geht in Pension. Im Interview blickt er zurück auf 44 Jahre Polizeiarbeit und erzählt von den spannendsten Einsätzen seiner Karriere.

Von Philipp Kinne

Nach 44 Jahren als Polizist und rund sechseinhalb Jahren als Polizeichef in Zusmarshausen verabschieden Sie sich in die Pension. Wollten Sie eigentlich schon immer zur Polizei?



Raimund Pauli: Schon mit 16 Jahre habe ich ein Praktikum bei der Polizei gemacht. Ich hatte aber immer zwei große Ziele: den Aufstieg in den gehobenen Dienst und eine Stelle im Raum Augsburg.

Am Ende sind Sie in Zusmarshausen gelandet.



Raimund Pauli: Genau, das war eine glückliche Fügung. Ich bin zwar in Augsburg aufgewachsen, aber meine Großmutter kommt aus Kleinried, einem Weiler von Zusmarshausen. Da habe ich als Kind die Sommerferien verbracht. Es gibt also eine Verbindung. Bis es zu dieser glücklichen Fügung kam, gab es aber eine Art Odyssee durch Schwaben mit Stationen in München, Planegg, Sonthofen, Kaufbeuren, Bobingen, Augsburg-Pfersee, Wertingen und Nördlingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

