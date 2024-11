Welcher Rennradfahrer hat eine Fußgängerin angefahren?

In Zusmarshausen ist eine Fußgängerin von einem Rennradfahrer angefahren worden. Nach Angaben der Polizei war die 81-Jährige an Allerheiligen mit einem Begleiter auf dem Geh- und Radweg am Rothsee spazieren.

Die beiden liefen in Richtung ortsauswärts. Auf der Höhe des Wasserwachthauses kam von hinten ein Rennradfahrer mit einem schwarzen Fahrrad. Dieser streifte laut Polizei im Vorbeifahren die Fußgängerin. Die Seniorin stürzte und verletzte sich leicht an Hand und Kopf.

Die Zusmarshauser Polizei sucht Zeugen

Der schwarz bekleidete Rennradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern. Eine ärztliche Behandlung der Fußgängerin vor Ort war nicht nötig. Hinweise auf den Radler erbittet die Polizeiinspektion Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900. (corh)