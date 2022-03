E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung unterwegs

Seit Anfang März gelten neue Versicherungskennzeichen auch für E-Scooter. Nun hat die Polizei zwei Fahrer erwischt, die das wohl nicht wussten.

Für Mofas und auch E-Scooter gilt: Seit dem 1. März sind die Versicherungskennzeichen in blauer Farbe abgelaufen, aktuell gelten grüne Kennzeichen. Zwei E-Scooter-Fahrer hat die Polizei aus Zusmarshausen nun mit einem nicht mehr gültigen Kennzeichen erwischt.

Am Freitag, 4. März, gegen 12.40 Uhr konnte eine Funkstreife der PI Zusmarshausen beobachten, wie ein 24-Jähriger mit seinem E-Scooter auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Wertinger Straße einfuhr. Er hatte noch das blaue Kennzeichen angebracht. Laut Polizei gab der Mann an, er habe geglaubt, der Versicherungsschutz gelte dauerhaft.

Auch in Welden war ein E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs

Gleiches konnte eine Funkstreife am selben Tag ebenfalls gegen Mittag in der Uzstraße in Welden beobachten. Hier war ein 42-Jähriger mit einem E-Scooter ohne notwendigen Versicherungsschutz unterwegs. (jah)

