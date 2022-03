Wem gehört das Geld vom Fußweg aus Zusmarshausen?

In Zusmarshausen findet ein Mann einen höheren Geldbetrag und gibt ihn bei der Polizei ab. Doch wie kommen die Euros nun zurück zu ihrem Besitzer?

Es sind so Geschichten, die man im ersten Moment gar nicht glauben mag. Ein junger Mann fährt mit seiner Freundin zum Pizzaholen, als plötzlich Geldscheine im Wert von 1000 Euro um ihn herumfliegen. Wie die dort hinkamen? Eine Ausstellerin auf dem beliebten Töpfermarkt in Oberschönenfeld hatte nach dem letzten Tag dort ihre Einnahmen in einer Geldbörse auf die Windschutzscheibe ihres Wagens gelegt und war losgefahren - bis sich in Gessertshausen die Scheine selbstständig machten. Ob nun eine ebenso spektakuläre Geschichte hinter dem jüngsten Geldfund in Zusmarshausen steckt?

Alle paar Jahre mal komme es vor, dass ein sprichwörtlicher "ehrlicher Finder" Geld bei der Polizei abgibt, so Polizeihauptkommissar Achim Winterstein von der Inspektion in Zusmarshausen. So wie am Sonntag. Ein 48-Jähriger hatte einen größeren Geldbetrag bei den Beamten abgegeben, den er auf dem Fußweg gefunden hatte. Wem dieser Betrag gehört - das ist allerdings noch nicht klar. "Wir haben das Geld an die zuständige Fundbehörde weitergegeben", so Winterstein. Das ist das Fundbüro in Zusmarshausen. Wer es wiederhaben will, der muss dort aber erst mal beweisen, dass das Geld auch ihm oder ihr gehört.

Wie beweist man den Besitz von anonymen Scheinen?

Doch wie macht man das bei anonymen Scheinen? "Erst mal werden wir fragen, um wie viel Geld es sich handelt, ob das Münzen oder Scheine waren und ob sich der- oder diejenige vorstellen kann, wo es verloren wurde", erklärt die Mitarbeiterin im Fundbüro, die ihren Namen nicht in den Medien lesen möchte. Eine weitere Frage könnte sein, wie das Geld aufbewahrt wurde. "Das machen wir so bei allen Gegenständen, die zu uns kommen", so die Mitarbeiterin weiter. Zwar würden sämtliche Fundgegenstände im Zusmarshauser Fundbüro möglichst schnell auf der Internetseite der Gemeinde aufgelistet. "Aber nur mit groben Merkmalen", sagt die Mitarbeiterin. "Wenn jemand eine Brille verloren hat, dann frage ich natürlich, wie der Rahmen aussieht."

Noch habe sich niemand gemeldet und nach dem Geldbetrag gefragt. "Das ist aber oft so: Wenn jemand etwas dringend sucht und genau danach fragt, wird es vielleicht nie bei uns abgegeben. Andere Dinge liegen ewig hier und werden nie nachgefragt", sagt die Mitarbeiterin. Der Geldbetrag, der jetzt in Zusmarshausen gefunden wurde, wird dort übrigens nicht alleine sein: Erst im Oktober wurde ebenfalls ein Geldbetrag in der Nähe des Kindergartens an der Ecke Arnulfstraße in Zusmarshausen gefunden - und nie abgeholt.

Streifenbeamte im Dienst fanden einmal 3000 Euro in einer Tasche

Oftmals mehr Glück haben Verlierer von ganzen Geldbeuteln, in denen auch Ausweise mit Personaldokumenten stecken. Dann wird die Polizei direkt aktiv. Wie bei dem Rollerfahrer, dem 2013 kurz vor Weihnachten sein Geldbeutel aus der Tasche gerutscht war auf dem Weg von Diedorf nach Gessertshausen. Eine nachfolgende Autofahrerin brachte ihn zur Polizei nach Zusmarshausen, die konnte den Fahrer der Motorrollers erreichen und ihm seine 370 Euro samt Geldbörse wiedergeben. Oder wie der Besitzer einer mit 3000 Euro gut gefüllten Herrentasche, die dieser auf der B25 bei Harburg verloren hatte. Die Finder waren nämlich selbst Streifenbeamte im Dienst.

Weniger Glück hatte da im Januar 2018 die Mitarbeiterin eines Friseursalons in Welden. Sie verlor die Tasche mit den Tageseinnahmen in Höhe von 770 Euro - und fand am nächsten Tag allein die leere Mappe wieder. Übrigens profitiert vom Glück des Wiederfindens auch der Finder oder die Finderin. Laut Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB) steht ihm oder ihr bei Werten bis 500 Euro ein Finderlohn von fünf Prozent zu, bei höheren Werten von drei Prozent. Fundgegenstände müssen laut Gesetz zudem sechs Monate lang aufbewahrt werden - dann dürfen sie vom ehrlichen Finder wieder abgeholt werden und gehören ihm.