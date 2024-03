Wenn man lieber den Beifahrer ans Steuer lassen sollte

Bei Zusmarshausen hat die Polizei ein Fahrzeuggespann kontrolliert, in dem zwei Männer saßen. Jetzt droht sogar einem Abwesenden eine Anzeige.

Die Polizei hat am Mittwoch gegen Mittag zwischen Zusmarshausen und Steinekirch ein Fahrzeug-Gespann kontrolliert. An einem Mercedes-Hänger war ein Anhänger angebracht. Dafür wäre die Führerscheinklasse BE notwendig. Allerdings hatte der 40-jährige Fahrer genau diese nicht, sein Beifahrer schon. So konnten die beiden nach einem Fahrerwechsel zwar weiter - doch mit zwei Anzeigen im Gepäck. Eine droht dem 40-Jährigen wegen Fahrens ohne gültigen Führerschein und eine dem Halter des Transporters, der auf der Fahrt nicht dabei war, sie aber eben ohne gültige Fahrerlaubnis gestattet hatte. (corh)