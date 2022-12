Wer folgt auf die Sprecherin des Zusmarshauser Kulturkreises?

Sieben Jahre hat Irene Frank sich für den Zusmarshauser Kulturkreis starkgemacht. Jetzt wird sie mit Blumen verabschiedet.

Irene Frank hinterlässt eine Lücke in Zusmarshausen. Beim Weihnachtskonzert "Schneeflockennacht" ist die bisherige Sprecherin des Kulturkreises ZusKultur nun offiziell verabschiedet worden. Einen Nachfolger gibt es noch nicht.

Seit 2015 war Irene Frank Sprecherin des Kulturkreises. In diesen sieben Jahren hat sie mehr als 60 Veranstaltungen geplant, organisiert und durchgeführt. Immer auf der Suche nach einer ausgewogenen Mischung, mal mit klassischer Musik, mal mit Vorträgen, Kabarett oder Rock und Pop und mal mit eher unbekannten, aber auch mit publikumswirksamen Künstlern. Ein Höhepunkt war das von ihr organisierte und koordinierte Schlossfest 2017 mit mehreren Tausend Besuchern.

Erfolgreich mit den "Vivid Curls"

Dank ihrer künstlerischen Tätigkeit als Sängerin der „Vivid Curls“ brachte sie gute Kontakte und Verbindungen mit nach Zusmarshausen. Überhaupt war und ist Irene Frank sehr erfolgreich mit „Vivid-Curls“. So erhielt sie beispielsweise 2016 zusammen mit Inka Kuchler den Förderpreis junger Liedermacher von der Hanns-Seidel-Stiftung und war dreimal Gewinner des Deutschen Rock- und Pop-Preises. Die Band sorgt für ausverkaufte Konzerte nicht nur im Süden Deutschlands und kann auf mehrere TV-Auftritte zurückblicken.

Im August zog es die gebürtige Allgäuerin nun jedoch aus privaten Gründen wieder in ihre alte Heimat. Bei der offiziellen Verabschiedung sagte Bürgermeister Bernhard Uhl: „Sie haben in Zusmarshausen bleibende Spuren hinterlassen, man wird Sie nicht vergessen und sich immer an Ihre Veranstaltungen erinnern.“ Sobald ein Nachfolger gefunden ist, wird er die Arbeit nicht mehr ehrenamtlich schultern müssen, wie der Marktrat vor Kurzem entschieden hat.