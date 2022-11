Wer hat ein Auto hinter der Apotheke angefahren?

Eine Frau parkt ihren VW-Touran auf dem Parkplatz einer Apotheke in Zusmarshausen. Als sie zurückkommt, ist der Wagen beschädigt.

Der VW-Touran einer 34-jährigen Frau ist am Donnerstag in Zusmarshausen von einem Unbekannten hinten rechts angefahren worden. Der Wagen stand zwischen 8.30 und 13 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Apotheke in der Augsburger Straße. Der Unfallverursacher entfernte sich laut Polizei unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. (thia)